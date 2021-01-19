Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении ввели в график. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что поезда отправляются в обе стороны в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что ряд аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении следовал с отклонениями от графика из-за инцидента с человеком на пути на Савеловском направлении МЖД.

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