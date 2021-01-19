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Сергей Собянин утвердил величину прожиточного минимума в Москве на 2021 год
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин утвердил величину прожиточного минимума в Москве на 2021 год

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении величины прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы города.

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей. Для пенсионеров он будет составлять 13 496 рублей, а для детей — 15 582 рубля.

Ранее правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год — он составит 11 653 рубля. Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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