Глава ЦРУ уходит в отставку
Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел объявила об отставке. Об этом говорится в ее письменном заявлении, распространенном ЦРУ.
Согласно документу, Хэспел отметила, что руководить ЦРУ для нее было «величайшей честью». Проделанной на данном посту работой она гордится.
— Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой, — проводит ТАСС выдержку из заявления.
Ранее Хэспел оказалась среди американских чиновников, против которых Иран ввел санкции.
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