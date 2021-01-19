Глава ЦРУ уходит в отставку

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Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел объявила об отставке. Об этом говорится в ее письменном заявлении, распространенном ЦРУ.

Согласно документу, Хэспел отметила, что руководить ЦРУ для нее было «величайшей честью». Проделанной на данном посту работой она гордится.

— Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой, — проводит ТАСС выдержку из заявления.

Ранее Хэспел оказалась среди американских чиновников, против которых Иран ввел санкции.

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