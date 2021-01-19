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Стали известны результаты ДНК-теста сына Ильи Яббарова и Алены Рапунцель
Фото: instagram/alenatoffi_official

Стали известны результаты ДНК-теста сына Ильи Яббарова и Алены Рапунцель

Никита Абрамов

Звезды

В 2019 году участница «Дома-2» Алена Рапунцель стала мамой. Она собиралась растить сына в одиночку, так как с его отцом Ильей Яббаровым, тоже звездой проекта, они расстались, но мужчина начал проявлять к ребенку интерес.

Однако в последнее время Яббаров стал подозревать, что сын Богдан больше похож не на него, а на блогера Дмитрия, с которым у Алены, согласно слухам, была интрижка.

— По моим подсчетам, когда было зачатие ребенка, я находился у родителей в Саратове, а она — в родном Владивостоке. И только через две недели Алена прилетает и заявляет, что якобы беременна. Мне постоянно внушали: это твой ребенок, ты должен, обязан... Особенно ее мама пилила мозг, — цитирует молодого отца StarHit.

Для того чтобы разобраться в ситуации, Яббаров обратился в шоу Первого канала «На самом деле». В телестудии зачитали результаты ДНК-экспертизы, по результатам которой с вероятностью 99,9 процента Илья является отцом Богдана.

Читайте также: «Манипулируете ребенком»: Илья Яббаров обратился в полицию из-за Алены Рапунцель

отцовствотелепроект «Дом-2»ДНК-тест
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