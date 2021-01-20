Исследование показало, сколько россиян разбираются в органической продукции

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование, посвященное органической продукции. Оно показало, что свыше 80 процентов опрошенных россиян покупают такие продукты, однако мало кто разбирается в терминологии.

Согласно результатам исследования, 66 процентов респондентов считают практически идентичными понятия «органический» и «натуральный», 54 процента не находят различия между терминами «органический» и «эко», 46 процентов полагают, что «органик» и «эко» — это одно и то же.

Опрос также показал, что 64 процента участников исследования чаще всего приобретают продукцию с обозначением «натуральный», лишь 17 процентов — с обозначением «органический».

Чаще всего органические продукты покупают женщины, а также люди в возрасте от 18 до 34 лет. Географически больше всего поклонников такой продукции в сибирских регионах (30 процентов), меньше всего — в Центральном федеральном округе (22 процента).

Как указал председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов, действующее законодательство требует обязательной сертификации лишь для продукции со словом «органический» на упаковке. Использовать термины «натуральный», «био» или «эко» можно любому производителю, без какого-либо подтверждения или проверки качества.

Для получения права назвать свой товар органическим российский производитель должен подтвердить его соответствие ГОСТу и пройти сертификацию. В этом случае продукция получит утвержденный национальный знак в виде белого листа на зеленом фоне и надпись «Органик».

Кроме того, в российских магазинах можно встретить органические продукты зарубежного производства, рассказал Коршунов. Согласно системе стандартов Евросоюза, они сертифицированы и маркированы листком со звездами на зеленом фоне, пишут «Известия».

Ранее в Роскачестве рассказали, что позиция России на рынке органических продуктов пока еще невысока по сравнению с другими странами. В 2018 году в стране под органическое земледелие было выделено 606 000 гектаров, однако российский импорт органической продукции в Европейский Союз сократился в 2018 и 2019 годах.

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