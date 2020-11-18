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Доктор-натуропат рассказала о внедрении в школьное меню органических продуктов
Фото: pixabay.com

Доктор-натуропат рассказала о внедрении в школьное меню органических продуктов

Оксана Васильева

Здоровье

Союз органического земледелия выступил с инициативой внедрить в рацион школьников и пациентов медицинских учреждений органические продукты. О том, что следует включить в меню школьников, рассказала доктор-натуропат и нутрициолог Наталья Кондакова, сообщает «Радио 1».

— Перспектива внедрить в рацион школьников и детсадовцев органические продукты сама по себе прекрасна. То, что можно использовать в детских учреждениях: сырые овощи, богатые клетчаткой — салат, капуста, огурцы. А еще морковь и помидоры. Помимо этого, конечно же, должны быть овощи, которые требуют термической обработки. Это прежде всего картошка, — сказала специалист.

Кондакова отметила, что в основном в школах представлено меню богатое углеводами, детей чаще всего кормят макаронами, рисом и другими крупами, а овощей в меню представлен минимум.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что в Государственную думу РФ вносят законопроект о праве регионов, предусматривающий проведение добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября. Относительно каждого региона будут учитываться «социально-экономические, климатические и иные объективные факторы и условия, влияющие на начало учебного года».

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