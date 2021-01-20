Ольга Бузова представила новый трек в свой день рождения

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова презентовала свою новую песню, получившую название «Розовые очки».

Трек появился в Instagram звезды в ночь на 20 января, когда Бузовой исполняется 35 лет. Как написала исполнительница песни, «Розовые очки» — подарок поклонникам в день ее рождения.

Подписчики знаменитости оставили в комментариях хвалебные отзывы на новую песню, а также поздравили Бузову с днем рождения.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на нелегкую работу ведущей телешоу.

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