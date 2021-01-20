Авария с участием трех машин произошла на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 6-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Николая Старостина.

Как уточняет столичный департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале, авария произошла на 6-м километре внутренней стороны трассы. Сведения о пострадавших не поступали.

В связи с дорожно-транспортным происшествием затруднено движение по внутренней стороне МКАД на участке протяженностью 2,5 километра.

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