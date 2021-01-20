Возгорание на площади около 200 квадратных метров произошло на рынке «Славянский мир»

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Россия, Москва, Калужское шоссе, 2с1 Карта всех событий

Возгорание на площади около 200 квадратных метров произошло в первом строении дома № 2 по Калужскому шоссе. Об этом в среду, 20 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— Пожарно-спасательные подразделения в ходе тушения пожара установили, что в одноэтажном металлическом строении в плане 15 на 15 метров происходит горение на площади порядка 200 квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Силами специалистов возгорание было локализовано. Информации о пострадавших нет. По данным открытых источников сообщается, что по указанному адресу находится рынок «Славянский мир», сообщает агентство «Москва».

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