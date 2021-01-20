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Возгорание на площади около 200 квадратных метров произошло на рынке «Славянский мир»
Фото: twitter.com/emercom_press

Возгорание на площади около 200 квадратных метров произошло на рынке «Славянский мир»

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Калужское шоссе, 2с1 Карта всех событий

Возгорание на площади около 200 квадратных метров произошло в первом строении дома № 2 по Калужскому шоссе. Об этом в среду, 20 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— Пожарно-спасательные подразделения в ходе тушения пожара установили, что в одноэтажном металлическом строении в плане 15 на 15 метров происходит горение на площади порядка 200 квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Силами специалистов возгорание было локализовано. Информации о пострадавших нет. По данным открытых источников сообщается, что по указанному адресу находится рынок «Славянский мир», сообщает агентство «Москва».

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