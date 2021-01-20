Российские миротворцы сопроводили очередную колонну беженцев в Карабахе

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Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в среду, 20 января.

Отмечается, что всего в свои дома уже вернулись свыше 50,1 тысячи беженцев.

— Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 116 человек, — уточнили в военном ведомстве.

Так, за минувшие сутки автобусами из Еревана в Степанакерт привезли 114 человек. Помимо этого, миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных пунктах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы обезвредили около 19 тысяч взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха.

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