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Ученый объяснил, при каких условиях исчезнет коронавирус
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Ученый объяснил, при каких условиях исчезнет коронавирус

Анастасия Волоснова

Наука

Для того чтобы коронавирус перестал распространяться, у большей части населения должен выработаться иммунитет. Об этом рассказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

По его словам, полное исчезновение COVID-19 возможно, если у 90 процентов жителей планеты появится иммунитет к инфекции. Подобный коллективный иммунитет включает в себя как случаи вакцинации, так и получение антител после заражения.

— Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65–70 процентов популяции, а еще лучше — до 90 процентов. В последнем случае есть даже шанс попытаться полностью избавиться от патогена, так как вне восприимчивого организма вирус существовать не может, — объяснил специалист.

Балахонов добавил, что полное исчезновение коронавируса маловероятно. По предварительным исследованиям, в будущем COVID-19 станет одной из классических болезней по аналогии с гриппом.

Однако, по его мнению, вакцинация и постинфекционный иммунитет в совокупности с социальной ответственностью граждан постепенно будет снижать количество новых заболеваний COVID-19, сообщает «Российская газета».

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