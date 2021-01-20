Бутина отреагировала на помилование Трампом политконсультанта Эриксона

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Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты России Мария Бутина рассказала, что рада помилованию в США политконсультанта Пола Эриксона, но считает несправедливым дискриминацию заслуживших помилование российских граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал о помиловании 73 человек, среди которых оказался Пол Эриксон, получивший семь лет тюрьмы за мошенничество.

Мария Бутова отметила, что рада за Эриксона, однако, по ее словам, он полгода провел в тюрьме заслуженно — за мошенничество.

— При этом Трамп имел полную возможность помиловать нашего Виктора Бута, нашего Константина Ярошенко, который уже около десяти лет находится в страшных условиях в американских тюрьмах. Он мог помиловать — и я об этом просила — Богдану Осипову и вернуть ее к трем детям, Олега Никитина, — цитирует россиянку РИА Новости.

Мария Бутина добавила, что россияне, которые находятся в американских тюрьмах, больше заслуживают помилования ввиду «полного отсутствия вины».

— Я рада за то, что люди, близкие к политикам и к нему лично, оказалось помилованы, но я считаю несправедливым, что наши граждане подвергаются дискриминации, — сказала член Общественной палаты РФ.

Напомним, Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года. Она была задержана в США в 2018 году. Девушку обвинили в том, что она находилась на территории страны в качестве иностранного агента без должной регистрации. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что россиянка была связана с разведкой РФ.

Президент России Владимир Путин отметил, что вынесение приговора Бутиной сделано только ради «сохранения лица». Российское посольство в США также было возмущено вердиктом. Американский Минюст пообещал проверить обстоятельства, при которых возбудили дело в отношении Бутиной.

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