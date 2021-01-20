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Собственники жилья в России смогут проводить собрания в электронной форме
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Собственники жилья в России смогут проводить собрания в электронной форме

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России утвердило возможность проведения собраний собственников жилья в режиме онлайн. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 20 января.

— На базе портала государственных и муниципальных услуг запустят сервис, который позволит проводить собрания собственников жилья в электронной форме, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Россияне смогут размещать на портале принятые на собраниях решения и данные об итогах голосования. Помимо этого, ресурс будет в автоматическом режиме информировать собственников о проведении собраний и хранить итоговые протоколы.

Постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов на фоне пандемии коронавируса, добавили в сообщении.

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жильеправительствоМихаил Мишустин
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