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Мишустин утвердил руководителей департаментов здравоохранения и соцразвития правительства РФ
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин утвердил руководителей департаментов здравоохранения и соцразвития правительства РФ

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Премьер-министр Российской федерации Михаил Мишустин утвердил руководителей департаментов здравоохранения и социального развития правительства России. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили на сайте кабмина.

Должность директора департамента здравоохранения занял Игорь Каграманян. Ранее он занимал пост первого заместителя министра здравоохранения России. Сергей Вельмяйкин возглавил департамент социального развития.

Напомним, изменения в структуре аппарата правительства Михаил Мишустин утвердил 12 января. В результате были упразднены три департамента, а вместо них созданы семь новых.

Ранее Мишустин утвердил руководителей новых структурных подразделений аппарата правительства.

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