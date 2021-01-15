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Мишустин утвердил руководителей новых структурных подразделений аппарата правительства
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин утвердил руководителей новых структурных подразделений аппарата правительства

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил руководителей новых структурных подразделений аппарата правительства РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 15 января.

Так, должность директора департамента промышленности займет Кирилл Лысогорский, который ранее был директором департамента промышленности, энергетики и транспорта кабмина.

Пост руководителя департамента регионального развития займет Василий Анохин. Ранее он занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Помимо этого, в пресс-службе правительства уточнили, что главой департамента строительства назначен Максим Степанов, занимавший пост директора департамента регионального развития и инфраструктуры российского правительства.

Также в подписанном указе значится, что Павел Степанов станет директором департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования, а Анатолий Мещеряков был назначен директором департамента транспорта.

Департамент энергетики возглавил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, а сводно-аналитическим управлением правительства будет руководить Александр Буряк.

Напомним, изменения в структуре аппарата правительства Михаил Мишустин утвердил 12 января. В результате были упразднены три департамента, а вместо них созданы семь новых.

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