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Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства. Оно получит семь новых департаментов, сообщила пресс-служба кабмина.
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