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Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства России

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства. Оно получит семь новых департаментов, сообщила пресс-служба кабмина.

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