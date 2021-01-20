Еще 4770 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за 24 часа

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Еще 4770 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции за сутки в Москве. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что за минувшие сутки в Москве с COVID-19 были госпитализированы 1234 человека, количество летальных исходов — 65. Всего за время пандемии в столице зафиксировано 900 894 случая заболевания, среди них 752 651 человек вылечился и 12 690 — скончались.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

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