В Кремле прокомментировали перечень помилованных Трампом

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

В Кремле предпочли бы, чтобы среди помилованных президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом были россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 20 января.

— Конечно, мы предпочли бы, чтобы их права были соблюдены, чтобы эти граждане были освобождены, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Белый дом опубликовал список лиц, которые были помилованы Трампом. В него вошли 73 человека, в том числе бывший советник американского президента Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк.

Дело Константина Ярошенко

Летчика Константина Ярошенко осудили в Штатах в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

В США его доставили из Либерии, где он был задержан и арестован в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал летчику в пересмотре вердикта. От подачи апелляции в Верховный суд США он отказался лично.

В 2015 году в России по факту похищения Ярошенко завели уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия» и «Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки».

Дело Виктора Бута

Российского бизнесмена Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США более десяти лет назад. Его доставили в Соединенные Штаты и обвинили в подготовке убийства американских граждан. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.

Россиянин свою вину не признал. Ему удалось выиграть два процесса об экстрадиции в Таиланде, однако впоследствии решения судов были отменены. В 2012 году суд вынес приговор и назначил Буту 25 лет колонии.

Читайте также: Бутина отреагировала на помилование Трампом политконсультанта Эриксона