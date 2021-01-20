Фотогалерею павильона «Макет Москвы» на ВДНХ пополнят 50 новыми объектами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В интерактивной фотогалерее павильона «Макет Москвы» на ВДНХ появится 50 новых экспонатов, в том числе композиции с панорамой города. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в обновленной версии посетители смогут увидеть 200 новых фотографии храмов на Соборной площади Кремля, Киевского, Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов во время дневной и ночной съемки.

— После окончания работы, в интерактивную галерею добавятся еще 200 фотографий 50 новых объектов, в том числе новые фото Донского монастыря, концертного зала «Зарядье», Нескучного сада, Лефортовского парка и многих других, — отметил Сергей Левкин.

Он добавил, что кроме фото появится также панорама города. Посмотреть на фотографии можно будет на экранах двух электронных информационных киосков.

Всего, по словам Левкина, посетителям «Макета Москвы» доступно порядка 400 фотографий 100 объектов столицы, которые можно рассмотреть в любом выбранном освещении, сообщает ТАСС.

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