Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 32 тысяч человек получили оба компонента вакцины «Спутник V» 
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Около 32 тысяч человек получили оба компонента вакцины «Спутник V» 

Кирилл Николаев

Здоровье

Около 32 тысяч человек получили оба компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках клинических исследований. Об этом в среду, 20 января, сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, в настоящее время заканчивается набор добровольцев в третью фазу клинических исследований. На данный момент свыше 33 тысяч человек получили первую дозу компонента. Кроме того, почти 32 тысячи человек получили оба компонента, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Логунов добавил, что в гражданский оборот уже выпущено более 1,6 миллиона доз вакцины «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

вакцинавакцинациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Все мнения
О проекте