Около 32 тысяч человек получили оба компонента вакцины «Спутник V» 

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Около 32 тысяч человек получили оба компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках клинических исследований. Об этом в среду, 20 января, сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, в настоящее время заканчивается набор добровольцев в третью фазу клинических исследований. На данный момент свыше 33 тысяч человек получили первую дозу компонента. Кроме того, почти 32 тысячи человек получили оба компонента, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Логунов добавил, что в гражданский оборот уже выпущено более 1,6 миллиона доз вакцины «Спутник V».

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