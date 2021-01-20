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«Пусть всегда будет больно»: Киркоров необычно поздравил Бузову с днем рождения
Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Пусть всегда будет больно»: Киркоров необычно поздравил Бузову с днем рождения

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец Филипп Киркоров оставил на своей странице в соцсетях необычное поздравление для Ольги Бузовой.

— Бузяндра моя, с днем рождения! Пусть вот так всегда будет в твоей жизни — весело, нарядно, задорно и больно только от наличия колец на пальцах! Я прослежу, чтобы тебя всегда баловали драгоценностями, — написал Киркоров в Instagram.

Он опубликовал видео, где играет с Бузовой в детскую игру «Ладушки». Ролик набрал более 600 тысяч просмотров.

Бузова назвала Киркорова «мой король» и поблагодарила его за поздравления.

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Филипп КиркоровсоцсетиОльга Бузова
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