Движение по Старому Толмачевскому переулку восстановили

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Старый Толмачёвский переулок Карта всех событий

Движение по Старому Толмачевскому переулку восстановлено. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее движение по этому участку было перекрыто из-за возгорания в вентиляционной системе ресторана. Инцидент произошел в районе дома 36 на Пятницкой улице.

В результате пожара никто не пострадал.

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