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Более 20 километров дорог планируют открыть в ТиНАО в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более 20 километров дорог планируют открыть в ТиНАО в 2021 году

Кирилл Николаев

Город

На территории ТиНАО в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию восемь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Это составляет около 25 километров новой или реконструированной дороги.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, самым масштабным проектом станет участок трассы М3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна. Протяженность дороги составит 12 километров. Новый участок соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково — Новые Ватутинки. Выезды на магистрали будут оборудованы с обеих сторон: на Киевское шоссе — в сторону МКАД, а на Калужском — в сторону Троицка. По трассе будет курсировать общественный транспорт.

Одним из самых крупных проектов развития транспортной инфраструктуры в ТиНАО в 2021 году станет обновленная улично-дорожная сеть Коммунарки для доступа к одноименной станции метро. Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию улицы районного значения в поселении Воскресенском, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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ТиНАОстроительстводорога
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