Автобусы с логотипом МЦД появились на улицах столицы

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

По улицам Москвы начали ездить автобусы с логотипом Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что брендированные автобусы будут ходить возле станций D1 и D2. Внутри транспорта пассажирам расскажут о преимуществах МЦД, добавили в ведомстве. Всего на столичные улицы выйдет 60 автобусов.

Отличить брендированный транспорт от обычного поможет специальный декор. На автобусы добавили логотипы МЦД, надписи «Новое наземное метро» и другие сообщения, раскрывающие преимущества диаметров.

В ведомстве напомнили о том, что поездка по «Центральной» зоне МЦД стоит всего 42 рубля, что стоит меньше, чем литр бензина.

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