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Движение перекрыли по Старому Толмачевскому переулку из-за пожара
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Движение перекрыли по Старому Толмачевскому переулку из-за пожара

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Старый Толмачёвский переулок Карта всех событий

Движение перекрыто по Старому Толмачевскому переулку из-за пожара в вентиляционной системе ресторана. Об этом в среду, 20 января, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома 36 на Пятницкой улице. В результате возгорания никто не пострадал.

Движение по улице Пятницкой затруднено на 0,4 километра.

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