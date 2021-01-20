Движение перекрыли по Старому Толмачевскому переулку из-за пожара
Россия, Москва, Старый Толмачёвский переулок Карта всех событий
Движение перекрыто по Старому Толмачевскому переулку из-за пожара в вентиляционной системе ресторана. Об этом в среду, 20 января, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Инцидент произошел в районе дома 36 на Пятницкой улице. В результате возгорания никто не пострадал.
Движение по улице Пятницкой затруднено на 0,4 километра.
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