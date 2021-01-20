Дыхательный тренажер для переболевших COVID-19 разработали в России

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В России разработали дыхательный тренажер для переболевших COVID-19, сообщает «МИР 24». Прибор разработали ученики одной из кемеровских школ.

— Наш тренажер разработан из специального пластика, который используется для изготовления детских игрушек и кухонных принадлежностей. Он может помочь людям, которые болеют коронавирусом, пневмонией или астмой, а также спортсменам, чтобы увеличить объем легких, — рассказала одна из разработчиц дыхательного тренажера Алена Владимирова.

Главной особенностью тренажера считается мягкая регулировка нагрузки: от минимальной, которая будет незаметна здоровому человеку, до максимальной, которая будет достаточно тяжелой даже для здорового человека. В настоящее время разработчики проводят испытания для получения медицинской сертификации, уточнила школьница.

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