Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дыхательный тренажер для переболевших COVID-19 разработали в России
Фото: pixabay.com

Дыхательный тренажер для переболевших COVID-19 разработали в России

Алина Иванова

Здоровье

В России разработали дыхательный тренажер для переболевших COVID-19, сообщает «МИР 24». Прибор разработали ученики одной из кемеровских школ.

— Наш тренажер разработан из специального пластика, который используется для изготовления детских игрушек и кухонных принадлежностей. Он может помочь людям, которые болеют коронавирусом, пневмонией или астмой, а также спортсменам, чтобы увеличить объем легких, — рассказала одна из разработчиц дыхательного тренажера Алена Владимирова.

Главной особенностью тренажера считается мягкая регулировка нагрузки: от минимальной, которая будет незаметна здоровому человеку, до максимальной, которая будет достаточно тяжелой даже для здорового человека. В настоящее время разработчики проводят испытания для получения медицинской сертификации, уточнила школьница.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог назвала отличия между обычной пневмонией и COVID-19

российские разработкилечениекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте