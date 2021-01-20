Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обвинение предъявлено подозреваемому в причастности к отравлению в Дагестане
Фото: АГН «Москва»

Обвинение предъявлено подозреваемому в причастности к отравлению в Дагестане

Ростислав Зубков

Закон

Исполняющему обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» предъявили обвинение в рамках дела об отравлении свыше 300 жителей Буйнакска некачественной питьевой водой. Об этом заявил Следственный комитет России.

С 11 января в больницы дагестанского города с жалобами на отравление обратились более трех сотен человек, причем большинство из них — дети. К настоящему моменту по выздоровлении выписаны свыше 75 процентов пострадавших. По факту случившегося было заведено дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи выяснили, что в произошедшем может быть повинен и. о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов. Он проходит по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

По информации СК, с 31 декабря по 10 января обвиняемый не организовал обеззараживание питьевой воды в городе. Также он не озаботился вопросом производственного контроля качества и безопасности и при этом продолжил поставку воды горожанам в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предписаний территориального отдела управления Роспотребнадзора республики.

— В результате противоправных действий Шарипова с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция, причиной чего является прием питьевой воды или пищи из общего водопровода, — указано в сообщении Следкома.

Подчеркивается, что в суд представлено ходатайство об аресте мужчины.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Красноармейске

отравлениеРеспублика ДагестанСК России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте