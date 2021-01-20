Обвинение предъявлено подозреваемому в причастности к отравлению в Дагестане

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Исполняющему обязанности директора МУП «Буйнакскводоканал» предъявили обвинение в рамках дела об отравлении свыше 300 жителей Буйнакска некачественной питьевой водой. Об этом заявил Следственный комитет России.

С 11 января в больницы дагестанского города с жалобами на отравление обратились более трех сотен человек, причем большинство из них — дети. К настоящему моменту по выздоровлении выписаны свыше 75 процентов пострадавших. По факту случившегося было заведено дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи выяснили, что в произошедшем может быть повинен и. о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов. Он проходит по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

По информации СК, с 31 декабря по 10 января обвиняемый не организовал обеззараживание питьевой воды в городе. Также он не озаботился вопросом производственного контроля качества и безопасности и при этом продолжил поставку воды горожанам в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предписаний территориального отдела управления Роспотребнадзора республики.

— В результате противоправных действий Шарипова с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция, причиной чего является прием питьевой воды или пищи из общего водопровода, — указано в сообщении Следкома.

Подчеркивается, что в суд представлено ходатайство об аресте мужчины.

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