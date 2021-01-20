Николай Овсиенко освобожден от должности замглавы Минкульта

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Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко освобожден от должности. Об этом в среду, 20 января, сообщила замглавы ведомства Алла Манилова.

По ее словам, с Овсиенко сняты полномочия в связи с сокращением госаппарата.

— Это в рамках сокращения госаппарата, в результате которого уволен и Ксензов, исключительно в рамках этой реформы, — заявила она РИА Новости.

В Минкульте Овсиенко отвечал за работу департамента управления делами и департамента науки и образования.

Ранее также стало известно, что с 1 января число заместителей министра культуры сократят с шести до четырех. Так, с соответствующего поста был снят Максим Ксензов, курировавший деятельность двух департаментов: кинематографии и информационного и цифрового развития.

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