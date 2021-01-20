РКН потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в митингах

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах, а также прекратить распространение противоправной информации. Об этом в среду, 20 января, сообщила пресс-служба ведомства.

— На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении уточняется, что в TikTok распространяются материалы, которые призывают несовершеннолетних к участию в противозаконных массовых мероприятиях.

Также Роскомнадзор обратился ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием пресечь распространение противоправной информации.

Читайте также: Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов