Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

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Первые восемь протоколов об административном правонарушении были составлены в отношении СМИ-иноагентов. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. В течение трех рабочих дней они поступят в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.

Согласно статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа для юридических лиц составляет 500 тысяч рублей, а для должностных лиц — 50 тысяч рублей.

Напомним, что 25 декабря Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц и организаций иноагентами за политическую деятельность. Ранее инициативу приняла Госдума. Позднее Министерство юстиции Российской Федерации впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов.

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