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Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов
Фото: Официальный сайт Министерства юстиции РФ

Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов

Кирилл Николаев

Общество

Министерство юстиции Российской Федерации впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Напомним, что в пятницу, 25 декабря, Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц и организаций иноагентами за политическую деятельность. Ранее инициативу приняла Госдума.

Согласно документу, отдельным гражданам и незарегистрированным политическим НКО, получающим из-за границы деньги на политическую деятельность, будут присваивать статус иноагентов. В СМИ материалы таких людей и компаний должны помечаться соответствующим образом.

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