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Больше 2,5 тысячи финансистов перевели из Британии во Францию из-за Brexit
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Больше 2,5 тысячи финансистов перевели из Британии во Францию из-за Brexit

Никита Абрамов

В мире

Более 2,5 тысячи рабочих мест финансового сектора перевели во Францию из Великобритании из-за Brexit. Об этом в среду, 20 января, сообщило The Guardian со ссылкой на главу Банка Франции Франсуа Виллероя де Галау.

По его словам, финансовые компании и банки, которые были зарегистрированы в Британии, перевели свои активы во Францию. Объем перевода составил не менее 170 миллиардов евро.

— Несмотря на пандемию, почти 2,5 тысячи рабочих мест уже переведены и около 50 британских организаций авторизировали перемещение активов на сумму не менее 170 миллиардов евро во Францию ​​в конце 2020 года, — рассказал Виллерой де Галау.

Напомним, Великобритания и Европейский союз завершили переходный период по Brexit 31 декабря 2020 года. При этом в силу вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.

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