Елизавета II подписала законопроект об отношениях Великобритании и Евросоюза

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Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Об этом сообщил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл в ночь на 31 декабря.

Так, Великобритания окончательно завершила процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. В новогоднюю ночь страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС, передает ТАСС.

В среду, 30 декабря, лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода Королевства из состава ЕС.

В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан между Соединенным Королевством и странами ЕС — им потребуются визы. Также произойдет ряд изменений, однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения и сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.

Напомним, официально Британия вышла из Евросоюза в полночь 31 января 2020 года, но до конца года она остается в Европейском таможенном союзе и на едином рынке.

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