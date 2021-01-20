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Посол России в США отметил готовность Москвы к сотрудничеству с новым президентом
Фото: Скриншот видео на YouTube-канале «RT на русском»

Посол России в США отметил готовность Москвы к сотрудничеству с новым президентом

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Контактов с избранным президентом США Джозефом Байденом до его инаугурации у российской стороны не было, однако Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Контактов не было. Однако многие внешнеполитические назначенцы в новом правительстве нам хорошо знакомы. Они работали на руководящих постах в предыдущих администрациях, — отметил Антонов.

Как подчеркнул Антонов, в России рассчитывают, что «по мере пересменки в аппарате Белого дома, госдепартаменте и других ведомствах удастся приступить к содержательному диалогу с коллегами по актуальным двусторонним и международным проблемам».

Дипломат добавил, что российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров, Москва готова «к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 18 января американская сторона отключила телефонию в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. Американцы ссылаются на технический сбой, который не удается решить уже в течение двух дней. При этом утверждается, что перестала работать не одна линия, а сразу много.

Официальный представитель Госдепартамента заявила, что американское внешнеполитическое ведомство не осведомлено о проблемах со связью в генеральном консульстве России в Вашингтоне. Она также предложила «обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги».

Читайте также: Слуцкий назвал хамством отключение телефонии в консульстве РФ в Нью-Йорке

международное сотрудничествоАнатолий АнтоновДжозеф Байден
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