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Заброшенное здание демонтировали в Таганском районе
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заброшенное здание демонтировали в Таганском районе

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Талалихина, вл24 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа двухэтажного заброшенного здания в Центральном административном округе столицы.

Самострой площадью 210 квадратных метров обнаружили по адресу: улица Талалихина, владение 24-26. Здание не было поставлено на государственный кадастровый учет, проектная и разрешительная документация отсутствовала.

Как отметил глава ведомства Владислав Овчинский, обследование земельного участка было произведено на основании обращений местных жителей. Постройка находилась в неудовлетворительном состоянии и представляла угрозу для жизни и здоровья граждан. В настоящее время самострой демонтирован, участок приведен в надлежащий вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что объект самостроя снесли в Битцевском лесу на юге Москвы.

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