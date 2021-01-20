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Нелегальные склады снесли в Замоскворечье
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальные склады снесли в Замоскворечье

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Дубининская улица, 43 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа складских построек, незаконно возведенных в Центральном административном округе столицы.

Нелегальные постройки площадью 150 квадратных метров обнаружили по адресу Дубининская улица, владение 43. Самострой располагался на земельном участке площадью 334 квадратных метра, огороженном бетонным забором.

Участок был предоставлен юридическому лицу по договору аренды для размещения бытового городка строителей и возведения административного здания. Однако фактически территория была заброшена, строительные работы не проводились. Разрешение на возведение складов отсутствовало, объекты не состояли на государственном кадастровом учете, права собственности на них не оформлялись.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, самострой снесли, договор аренды расторгнут. Вопрос благоустройства освобожденного участка рассмотрит префектура ЦАО при дальнейшем формировании планов по благоустройству района Замоскворечье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что объект самостроя снесли в Битцевском лесу на юге Москвы.

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