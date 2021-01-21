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В Думе предложили увеличить срок действия скидки по оплате штрафов ПДД
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Думе предложили увеличить срок действия скидки по оплате штрафов ПДД

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить с 20 до 40 дней срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50 процентов.

В соответствующем письме начальнику ГУОБДД Министерства внутренних дел РФ Михаилу Черникову автор инициативы указывает, что появление возможности оплатить половину суммы штрафа повысило собираемость штрафов, а также дало гражданам возможность сэкономить личные средства.

При этом пандемия коронавирусной инфекции усложнила экономическое положение многих россиян, отмечает Сухарев. Из-за этого не всегда получается оперативно оплатить штраф в течение 20 дней, тем более что в этот срок входит и время, необходимое на доставку гражданину копии постановления почтовым отправлением.

Парламентарий просит рассмотреть целесообразность внесения изменений в часть 1.3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации относительно увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления, сообщает RT.

Ранее в МВД опровергли слухи о предстоящем увеличении штрафов за отсутствие ОСАГО.

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