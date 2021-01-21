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Эксперт перечислил особенности штрафов за нарушения ПДД зимой
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Эксперт перечислил особенности штрафов за нарушения ПДД зимой

Татьяна Плотникова

Общество

Заместитель генерального директора, операционный директор «МВС Груп», которая выступает как оператор систем фото- и видеофиксации в Московской области, Михаил Родионов рассказал, чем отличается выписка штрафов за нарушение правил дорожного движения в зимний период.

Как пояснил специалист, в связи с погодными условиями и снегом дорожная разметка может быть плохо видна, это ведет к нарушениям, которые фиксируются камерами фото- и видеофиксации.

Решение о вынесении постановления об административном правонарушении в любом случае принимает инспектор Госавтоинспекции, который просматривает все материалы с камер видеонаблюдения.

— Камера не фиксирует факт исчезновения разметки под слоем снега, но в таком случае два или даже три специалиста смотрят на одно и то же правонарушение и принимают решение, различима ли разметка с точки зрения автомобилиста, — рассказал Родионов.

Центр автоматической фото- и видеофиксации строго следит за различимостью дорожной разметки. Если она стирается, администрирование нарушений с камеры отключается до момента, пока недостатки не будут устранены, подчеркнул эксперт.

При получении штрафа, например, за пересечение сплошной линии в плохую погоду во время снегопада, когда разметка была плохо видна, можно его обжаловать. Чаще всего это делают владельцы специального транспорта (коммунальные службы, скорая помощь, различные силовые структуры), рассказал Родионов в интервью радио Sputnik.

Ранее в МВД опровергли увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО.

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