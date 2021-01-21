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Минюст предложил внести в КоАП статью о жестоком обращении с животными
Фото: Анна Иванцова , «Вечерняя Москва»

Минюст предложил внести в КоАП статью о жестоком обращении с животными

Татьяна Плотникова

Закон

  • Министерство юстиции РФ внесло на рассмотрение в правительство проект Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающий наказание за жестокое обращение с животными.

Как отметили в пресс-службе ведомства, проект нового КоАП предполагает появление в России административного наказания за шесть новых составов преступления, в числе которых жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к содержанию, а также к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Нарушения данных норм могут караться штрафом от трех до 150 тысяч рублей.

Данные поправки были разработаны во исполнение поручения, которое было дано по результатам встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

В Минюсте полагают, что принятие КоАП с такими поправками позволит повысить эффективность соблюдения требований законодательства в этой области и будет способствовать достижению целей защиты животных и обеспечения безопасности, а также законных интересов граждан при обращении с животными.

Как отметил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, парламентарии поддерживают данные поправки.

— Очевидно, что чем раньше он будет принят, тем лучше. Сегодня представитель Минюста сообщил нам, что в Госдуму он может поступить в марте, — цитируют Бурматова «Известия».

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