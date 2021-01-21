«Беня, держись»: русские девушки решили поддержать Бена Аффлека после расставания

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Стало известно о расставании Бена Аффлека с актрисой Аной Де Армас. Чтобы поддержать актера, русские подписчики написали под его последним постом в Instagram-аккаунте сотни комментариев.

Девушки не хотят, чтобы Аффлек уходил в себя из-за разрыва с возлюбленной, поэтому не зацикливаться на проблеме.

«Беня держись»; «Забудь Аньку и приезжай к нам»; «Найдёшь ещё лучше. Пару дней пострадай и хватит», — написали подписчицы актеру.

Русские фанатки надеются, что вместо алкоголя Аффлек будет заедать стресс пончиками и газировкой.

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