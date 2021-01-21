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Шесть новых станций метро улучшат транспортную доступность на северо-западе Москвы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Шесть новых станций метро улучшат транспортную доступность на северо-западе Москвы

Ксения Монахова

Город

Шесть новых станций метро облегчат транспортную доступность на северо-западе Москве. Об этом в четверг, 21 января, рассказал председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, проект новой ветки метро от «Шелепиха» до «Липовая аллея» является важным и долгожданным для жителей северо-запада столицы. Протяженность линии составит 12,65 километра, на которой будут располагаться шесть станций.

— Благодаря появлению новой линии метро улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники - более 700 тысяч жителей. Для жителей этих районов появится альтернативный маршрут для поездок на работу и передвижений по городу, — подчеркнула Юлиана Княжевская.

Планируется не только построить ветку метро, но и сформировать новый диаметр, соединив Бирюлевскую линию с Рублёво-Архангельской.

Напомним, проект Рублево-Архангельской линии метро обсудят на портале «Активный гражданин».

Читайте также: Новая Бирюлевская линия обеспечит доступ к метро более чем 700 тысячам москвичей

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