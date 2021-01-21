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Меркель заявила о сложной фазе пандемии COVID-19 в Германии
Фото:flickr.com / European People's Party

Меркель заявила о сложной фазе пандемии COVID-19 в Германии

Юлия Ямпольская

В мире

Германия находится в сложной фазе пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на снижение заболеваемости, смертность остается высокой. Об этом в четверг, 21 января, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, в стране может начаться третья волна пандемии из-за «британского» штамма коронавируса.

— С одной стороны, ежедневный прирост инфицированных снижается. Это хорошая новость. Нам также приходится лечить меньшее число людей в палатах интенсивной терапии, чем это было до Рождества и в рождественские дни, — цитирует Меркель РИА Новости.

Кроме того, она рассказала, что мутировавшая инфекция может быть заразнее, чем ее ранняя версия. Вирус необходимо подавлять любыми возможными способами, иначе будет поздно предотвратить третью волну пандемии, заключила она.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

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Ангела МеркельГерманиякоронавирус
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