Москва за 2020 год реализовала свыше 1,8 тысячи объектов недвижимости

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 1,8 тысячи объектов недвижимости реализовал город в ходе земельно-имущественных торгов за 2020 год. Данный показатель на 11 процентов выше аналогичных показателей за 2019 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам в пределах Москвы конкуренция за земельные участки выросла в 4 раза и стала составлять 12 участников на лот. Кроме того на 18 процентов увеличилась реализация земли и на 77 процентов — продажа нежилых помещений, рассказал заместитель мэра.

— В 2020 году было продано 930 объектов и 743 сданы в аренду, также на торгах было реализовано 139 земельных участков под капитальное и некапитальное строительство. Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовалась аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, — сказал Владимир Ефимов.

Под капитальное строительство среди реализованных участков предназначались 116 объектов. На остальных 23 будут построены парковки и физкультурно-оздоровительные объекты.

Торги за участки в настоящее время преимущественно осуществляются в электронном виде.

В аренду за 2020 год город сдал 743 помещения. Среди них есть один объект культурного наследия и два дошкольных образовательных учреждения, отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков

— Кроме того, 620 нежилых помещений было реализовано на льготных условиях для малых и средних предприятий, согласно которым представители малого и среднего бизнеса могут арендовать подвальные помещения и объекты на первых этажах зданий и выше по сниженной ставке от тысячи и 4750 рублей за квадратный метр в год соответственно», — уточнил Щербаков.

Средняя цена за квадратный метр составляет 8,8 тысячи рублей в год. При этом сохраняется конкуренция в более семи участников за один объект, приводит слова Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, за прошлый год было заключено 344 договора купли-продажи недвижимости. Сделки были оформлены на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей. Общая площадь реализованных объектов составила 78,2 тысячи квадратных метров.

Читайте также: Метромост над Москвой-рекой появится на участке проектируемой Бирюлевской линии