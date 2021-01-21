В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Для организаторов треш-стримов должны ввести уголовное наказание, в частности, лишение свободы на срок до шести лет. Об этом в четверг, 21 января, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, срок может быть увеличен, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве.

Он отметил, что необходимо дополнить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статьей, предусматривающей наказание для ответственных за треш-стримы.

Кроме того, Пушков добавил, что за такое преступление может быть предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, а также принудительные работы от двух до пяти лет, передает РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что сенаторов беспокоят не стримы, а их узкий сегмент — треш-стримы, которые содержат элементы насилия и унижения. Он добавил, что второй мерой, кроме уголовного наказания, может стать перекрытие возможности перевода денежных средств треш-стримерам на их трансляции.

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