Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Для организаторов треш-стримов должны ввести уголовное наказание, в частности, лишение свободы на срок до шести лет. Об этом в четверг, 21 января, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, срок может быть увеличен, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве.

Он отметил, что необходимо дополнить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статьей, предусматривающей наказание для ответственных за треш-стримы.

Кроме того, Пушков добавил, что за такое преступление может быть предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, а также принудительные работы от двух до пяти лет, передает РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что сенаторов беспокоят не стримы, а их узкий сегмент — треш-стримы, которые содержат элементы насилия и унижения. Он добавил, что второй мерой, кроме уголовного наказания, может стать перекрытие возможности перевода денежных средств треш-стримерам на их трансляции.

Читайте также: Пушков заявил об угрозе России со стороны интернет-гигантов

уголовная ответственностьСовет ФедерацииАлексей Пушков
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте