Пушков заявил об угрозе России со стороны интернет-гигантов

Алексей Пушков высказался в своем Telegram-канале / Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

В России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

На этой неделе Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети закрыли доступ к профилям американского лидера на разные сроки. Они посчитали, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия.

По мнению Пушкова, лишение Трампа доступа является показателем. Это дает понять, как в Вашингтоне действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами страны.

— Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны, — написал политик в своем Telegram-канале.

Во время беспорядков 6 января Трамп опубликовал в Twitter обращение к протестующим с просьбой избегать насилия и разойтись по домам. Также он отметил, что по-прежнему не согласен с итогами выборов. Twitter пометил данную публикацию как потенциально опасную и провоцирующую беспорядки и ограничил возможность по распространению сообщения президента. Позже аккаунт президента США был временно заморожен.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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