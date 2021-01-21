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Новостройку в столичном Перово введут в эксплуатацию в 2021 году по программе реновации
В домах, возводимых по программе реновации, жильцов порадуют просторные кухни и комфортные фойе, оснащенные современными лифтами. Так они выглядят в доме, построенном на улице Константина Федина, 13 / Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Новостройку в столичном Перово введут в эксплуатацию в 2021 году по программе реновации

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Плеханова, 22 Карта всех событий

В 2021 году по программе реновации введут в эксплуатацию новостройку в столичном районе Перово. Об этом сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы

Жилой дом будет построен по адресу: улица Плеханова, владение 22. Его площадь составит 11 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на месте строительства идут отделочные работы, а также благоустраивают прилегающую к новостройке территорию, рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов. Он добавил, что дом будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Новостройка будет двухсекционной, и рассчитанной на 192 квартиры. Кроме того, в доме обустроят подземный паркинг, сообщает Интерфакс.

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