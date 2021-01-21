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Кабмин РФ продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным
Фото: Правительство РФ

Кабмин РФ продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Кабинет министров России продолжит работу над совершенствованием системы помощи онкобольным, чтобы им были доступны необходимые лекарства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 21 января, во время заседания правительства.

— Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Михаил Мишустин также сообщил, что в страну впервые за долгие годы ввезут препарат для онкобольных «Прокарбазин».

Это лекарство применяют для лечения лимфомы центральной нервной системы и лимфомы Ходжкина. Всего будет завезено 642 упаковки.

Министерству здравоохранения поручили выдать все необходимые документы на ввоз препарата, а Росздравнадзору — провести мониторинг того, как применяется закупленное лекарство, сообщила пресс-служба правительства РФ.

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