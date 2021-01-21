Кабмин РФ продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным

Фото: Правительство РФ

Кабинет министров России продолжит работу над совершенствованием системы помощи онкобольным, чтобы им были доступны необходимые лекарства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 21 января, во время заседания правительства.

— Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Михаил Мишустин также сообщил, что в страну впервые за долгие годы ввезут препарат для онкобольных «Прокарбазин».

Это лекарство применяют для лечения лимфомы центральной нервной системы и лимфомы Ходжкина. Всего будет завезено 642 упаковки.

Министерству здравоохранения поручили выдать все необходимые документы на ввоз препарата, а Росздравнадзору — провести мониторинг того, как применяется закупленное лекарство, сообщила пресс-служба правительства РФ.

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