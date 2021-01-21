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Движение затруднено на МКАД из-за буксирующих на подъем грузовиков
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Движение затруднено на МКАД из-за буксирующих на подъем грузовиков

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Движение затруднено на МКАД из-за грузовиков, буксирующих на подъем. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в результате заняты три полосы движения. Движение на внутренней стороне 29-го километра МКАДзатруднено.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

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