Движение затруднено на МКАД из-за буксирующих на подъем грузовиков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Движение затруднено на МКАД из-за грузовиков, буксирующих на подъем. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в результате заняты три полосы движения. Движение на внутренней стороне 29-го километра МКАДзатруднено.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.

Читайте также: Южный вестибюль станции метро «Красные Ворота» заработал в штатном режиме