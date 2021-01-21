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За пять лет число убийств в столице сократилось на 40 процентов
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

За пять лет число убийств в столице сократилось на 40 процентов

Анастасия Колоскова

Город

За последние пять лет в столице почти на 40 % сократилось количество убийств . Об этом сообщил начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов.

— За прошедшие пять лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации таких основных видов преступлений, как убийства — на 37 процентов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — на 32 процента, изнасилование — на 27 процентов, краж — на 33 процента, в том числе и из квартир — на 77 процентов, транспортных средств — на 78процентов, — рассказал Баранов на расширенном заседании коллегии ГУ МВД Москвы по итогам 2020 года.

Заметно уменьшилось число разбойных нападений ( на 67процентов) и грабежей (на 66 процентов).

По словам Баранова, в прошлом году до 8 тысяч сотрудников ежедневно следили за соблюдением москвичами ограничительных мер в связи с COVID-19.

За год 7 тысяч иностранцев были выдворены за пределы страны за нарушение правил пребывания. Еще 150 тысяч иностранцев сняли с регистрационного учета.

Как отметил начальник управления, заметно сократилось и количество совершенных иностранцами серьезных преступлений.

Уточняется, что число преступлений, совершенных в жилом секторе, сократилось за год на 11 процентов, в том числе на 9 процентов стало меньше преступлений на бытовой почве, сообщает АГН «Москва».

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