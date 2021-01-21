Москва поднялась в рейтингах безопасности, экологии и здравоохранения Numbeo

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москва улучшила свои позиции в ключевых рейтингах городов компании Numbeo. Об этом в четверг, 21 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Numbeo является крупнейшей онлайн-базой данных, созданной на основе добровольных оценок посетителей. Рейтинги компании составляются на основе онлайн-голосования пользователей портала и отражают мнение людей об условиях жизни в различных городах и странах.

Ефимов отметил, что Москва успешно конкурирует в рейтинге с другими мегаполисами мира. С момента выхода прошлых индексов в июле 2020 года столицу стали лучше воспринимать с точки зрения безопасности, экологии и здравоохранения. В рейтинге Crime Index («Индекс преступности») Москва переместилась с 230-го на 261-е место. В рейтинге Pollution Index («Индекс загрязнения окружающей среды») столица улучшила свое положение на восемь позиций и переместилась с 164-й на 172-ю позицию.

Кроме того, Москва показала позитивную динамику в рейтинге Health Care Index («Индекс здравоохранения»). В настоящее время столица находится на 185-й позиции. Индекс оценивает общее качество системы здравоохранения, уровень квалификации медицинского персонала, оснащенность больниц и поликлиник оборудованием и другие показатели.

Читайте также: Москва за 2020 год реализовала свыше 1,8 тысячи объектов недвижимости